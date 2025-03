Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone heeft zijn gigantische autocollectie verkocht aan Mark Mateschitz, mede-eigenaar van Red Bull. De waarde van deze verzameling van maar liefst negenenzestig iconische Formule 1-bolides werd in december geschat op zo’n 350 miljoen euro. Fans van historische auto’s kunnen hun hart ophalen; de Oostenrijkse multimiljardair zou plannen hebben om de collectie openbaar tentoon te stellen.

Eind 2024 zette Bernie Ecclestone zijn imposante autocollectie te koop via de Britse veilingmeester Tom Hartley Jnr Ltd. Laatstgenoemde partij beschouwde de verzameling raceauto’s als ‘de belangrijkste ter wereld’. Inmiddels weten we dat Mark Mateschitz – zoon van wijlen Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz – het hele wagenpark van Ecclestone heeft opgekocht na privéonderhandelingen. Mateschitz junior heeft een minderheidsbelang in Red Bull. Zijn vermogen wordt geschat op bijna veertig miljard dollar.

LEES OOK: FOTOSERIE | Ferrari doet F1 75 dunnetjes over met eigen evenement in Milaan

De collectie omvat onder andere Ferrari’s van wereldkampioenen Michael Schumacher, Niki Lauda en Mike Hawthorn. Daarnaast bevat de verzameling ook Brabhams, gereden door onder anderen Nelson Piquet en Carlos Pace. Het kroonjuweel is de Ferrari F2002 van Michael Schumacher, de auto waarmee hij in 2002 elf van de zeventien Grands Prix wist te winnen. “Dit zijn unieke voertuigen”, reageerde Ecclestone tegenover de Daily Mail. “Ze belichamen zeventig jaar Formule 1-geschiedenis. Het betekent veel voor me dat ze nu in de allerbeste handen zijn. Mark is de beste eigenaar die we ons ooit konden voorstellen.”

‘Toegankelijk voor het publiek’

“Ik ben erg blij dat Bernie mij zijn vertrouwen heeft gegeven om zorg te dragen voor deze historische auto’s”, voegde Mateschitz eraan toe. “De collectie zal zorgvuldig worden bewaard en in de loop der jaren worden uitgebreid. Bovendien zal de collectie in de nabije toekomst op een geschikte locatie voor het publiek toegankelijk worden gemaakt.”

“Ik verzamel deze auto’s al meer dan vijftig jaar,” legde de 94-jarige Bernie Ecclestone in december uit. “Het gaat echt om de beste exemplaren. Terwijl veel andere verzamelaars in de loop der jaren voor sportauto’s hebben gekozen, is mijn passie altijd bij Grand Prix- en Formule 1-auto’s gebleven. Ik ben gek op al mijn auto’s, maar het is tijd om ze van de hand te doen. Na ze zo lang verzameld te hebben, wil ik graag weten waar ze naartoe gaan. Ik wil mijn vrouw daar niet mee opzadelen als ik er straks niet meer ben.”

Een greep uit de enorme privécollectie van voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone, nu in handen van Red Bull-eigenaar Mark Mateschitz (Tom Hartley Jnr)

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu alvast online, met gratis bezorging in heel Nederland.