De FIA verbaast zich enigszins over de auto’s van dit jaar. De motorsportorganisatie had gedacht dat de auto’s sneller zouden zijn en dat ze bepaalde mazen in de wet hadden gedicht. De organisatie is dan ook teleurgesteld om te zien dat dit niet zo is.

In 2022 ging een nieuwe serie aerodynamische reglementen in. Het creëerde een volledig nieuwe machtsverhouding in de Formule 1. Ferrari zette een stapje vooruit, Mercedes deed een flinke stap terug, maar de onbetwiste winnaar was Red Bull. Het team van Max Verstappen won de afgelopen twee seizoenen 38 van de 44 races.

Over het algemeen zijn de auto’s dit jaar sneller geworden dan vorig jaar. Gemiddeld is de pole tijd in vergelijkbare evenementen zo’n halve seconde sneller dan in 2022. Toch had Nikolas Tombazis, eindverantwoordelijke bij de FIA voor de Formule 1, gehoopt dat het verschil groter zou zijn. “Ik had verwacht dat we wat sneller zouden zijn”, vertelt hij de media in Abu Dhabi. “Ik weet niet precies hoeveel, want we hebben de regels natuurlijk veranderd.”

Downforce

Dat is niet het enige opzicht waarin de FIA zich vergist heeft. Toen de nieuwe regels ingesteld werden, was het de bedoeling dat de auto’s minder downforce zouden verliezen als ze in de vuile lucht van een andere auto zitten. De vorige generatie auto’s (tot en met 2021) verloor op dat soort moment zo’n 50 procent aan downforce. In 2022 was dat slechts twintig procent, aardig dicht bij het beoogde doel van de FIA van vijftien procent.

Dit jaar is het juist weer erger geworden doordat teams verschillende trucjes uitprobeerden in hun ontwikkeling. Daardoor ligt het verlies aan downforce in vuile lucht dit jaar op 35 procent. Tombazis erkent ook dat de FIA hier niet goed genoeg op voorbereid was.

“We wisten wel dat het erger zou worden naarmate de teams verder gingen ontwikkelen”, vertelt de FIA-topman. “Er waren een paar dingen waarbij we een maas in de wet niet snel genoeg hadden gedicht. Bijvoorbeeld bij de wing endplate of de behuizing van de wielen. Hierdoor is de vuile lucht weer erger geworden. Maar we hebben hier nu van geleerd zodat we het de volgende keer beter doen.”

