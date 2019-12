Fijne feestdagen aan alle Formule 1-fans!

Van foute kersttruien tot ruziën om cadeautjes en welgemeende kerstwensen: de Formule 1-teams hebben zich weer uitgesloofd om alle fans fijne feestdagen te wensen!

Voormalig Formule 1-topman Bernie Ecclestone stuurt nog elk jaar een Formule 1-getinte kerstkaart. Vaak inclusief lichte steek onder water. Hierboven zie je de kaart die dit jaar bij Bernie’s bekenden op de mat is gevallen. Mét inderdaad wat weinig verhulde kritiek op de stewards en Formule 1 van nu.

Bij Red Bull mogen ze graag uitpakken met leuke filmpjes, en met Kerst is het aan Max Verstappen en Alexander Albon om cadeau’s uit te pakken. En dat loopt uiteraard compleet uit de hand! (Met bijzondere bijrol voor een elektrische eenhoorn!)



Bij McLaren loopt met Carlos Sainz en Lando Norris tegenwoordig ook een komisch duo rond. Ze komen de kerstboodschap nog redelijk door. Voor meer ongein, check de complete video.

We asked @CarlosSainz55 and @LandoNorris to look back on the 2019 season through the magic of #McLarenUnboxed. This is #YouTubeRewind McLaren style. Full video 📺➡️ https://t.co/mgrCaHMCl6 pic.twitter.com/E09PN9HfSg — McLaren (@McLarenF1) December 10, 2019

Haas heeft eigenlijk maar één (Netflix-)ster, en dat is Günther Steiner. Zijn plek in de kerstboom mag duidelijk zijn…

Who’s on the top of your Christmas tree? We’ve got a real star on the top of ours 😉 pic.twitter.com/sVwG2UWPKE — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 19, 2019

Een wat zoetsappige kerstboodschap van Alfa Romeo, die niet zou misstaan als trailer voor de nieuwste slechte Netflix-kerstfilm.

Geen Kerst zonder kersttrui, ook niet bij Williams.

Over foute kersttruien gesproken: die van Renault verdient de hoofdprijs. Te laat om nu nog te bestellen, maar wellicht voor volgend jaar?

Happy #ChristmasJumperDay everyone! 🎅

How cool does our special Renault F1 Team jumper look? Fancy getting one too? Head here 👉 https://t.co/AdK4AupWvf#RSspirit pic.twitter.com/jBWInHTWCo — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) December 13, 2019

Kerst of geen Kerst, bij Mercedes zijn ze altijd klaar voor een pitstop!

In Abu Dhabi deden de (meeste) coureurs overigens alvast aan Secret Santa, een soort lootjestrekken. Een leuk kerstfeestje, zelfs in dit zonnige decor. (Link opent in YouTube.)

En als FORMULE 1-redactie wensen we jullie uiteraard ook fijne feestdagen! Mocht je je vervelen, luister dan vooral nog even naar onze podcast Paddockpraat, over de special ‘Het jaar van Max’.