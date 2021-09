Emerson Fittipaldi kijkt reikhalzend uit naar de terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. De Braziliaanse legende, tweevoudig wereldkampioen Formule 1, rekent het gereviseerde duinencircuit tot een van de spannendste van de huidige kalender. “Al die 90-graden bochten zijn zo saai.”

Hij hoopte van harte aanwezig te kunnen zijn bij de rentree van de Dutch GP, die na 36 jaar is teruggekeerd op de Formule 1-kalender. “Helaas lukt dat niet”, vertelt Fittipaldi in een videogesprek georganiseerd door kelbet.nl. “Mijn kleinzoon Enzo racet dit weekend in Denemarken, daar ga ik ook naartoe.” Afgelopen weekend was Fittipaldi (74) nog te gast bij de Belgische GP, waar hij een van zijn oude auto’s – de Copersucar – in de regen de sporen gaf.

Zandvoort laat de Braziliaan dus links liggen. Familie gaat voor. “De Nederlandse GP wordt sensationeel”, zo verwacht Fittipaldi. “Ik heb de baan weliswaar nog niet van dichtbij gezien, maar de lay-out is fantastisch. Zandvoort heeft mooie bochten, met hoogteverschillen. Het is een hele interessante baan, ik bewaar er ook speciale herinneringen aan. Ik reed er ooit mijn eerste race buiten Brazilië, in de Formule Ford.”

“Iedere coureur”, stelt de tweevoudig wereldkampioen, “vindt het leuk om op Zandvoort te rijden. En ik denk dat het door de make-over met de kombochten alleen maar leuker is geworden. Ik vind dat echt een geweldig idee. Bankings vereisen een andere techniek, een andere setup. Zulke bochten dagen coureurs uit en zijn fysieke zwaarder door de hogere G-krachten. Ik verwacht dat de laatste bocht (Arie Luyendykbocht, red) volgas zal zijn, waardoor je veel snelheid meeneemt naar de Tarzanbocht en daar wellicht kunt inhalen. Die bocht doet me een beetje denken aan de Carousel op de Nürburgring. Nogmaals, het wordt voor iedereen een uitdaging.”

Fittipaldi is daarom zeer tevreden met het werk dat Jarno Zaffelli, de Italiaanse architect van de make-over, op het duinencircuit heeft verricht. “Zandvoort is nog een echte oldskool-baan. Ik houd niet van die nieuwe, moderne circuits met chicanes en die saaie 90-graden bochten. Het is voor de sport belangrijk dat ‘lange bochten’ en kombochten zoals in Zandvoort behouden blijven.”