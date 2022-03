De Formule 1-videogames zijn inmiddels een bekende voor de Formule 1-fans, maar dit jaar komt er een nieuw soort videogame uit waarbij fans een Formule 1-team zullen managen.

F1 Manager 2022, zoals de game heet, plaatst de Formule 1-fan in de schoenen van de teambaas in het gelijknamige seizoen. In de game kan je een team kiezen om daarvan vervolgens de touwtjes in handen te nemen over alle zaken, van de coureurs tot aan het personeel en de ontwikkeling van de bolide.

Zo kan je dus proberen om van hekkensluiter Haas een kampioensteam te maken, of de succesvolle reeks van Mercedes voort te zetten. Daarbij moet dan ook nog opgelet worden op de financiën, aangezien je ook in het rood kan komen te staan en met het budgetplafond zijn er genoeg uitdagingen om het budget verstandig te besteden.

Het gaat nog verder dan enkel de verschillende zaken tussen de races door te regelen, aangezien je in F1 Manager 2022 ook in de races zelf kan laten zien dat je de beste strategie in huis hebt. Vanaf het moment dat de lichten uitgaan bij de start tot aan het zwaaien van de zwart-wit geblokte vlag heb je dan totale controle over de pitstopstrategie en kan je met de coureurs communiceren. Veranderende weersomstandigheden en ook de baanomstandigheden zorgen daarbij voor de nodige uitdaging. De races zullen, zo belooft de ontwikkelaar van de game, ‘gepresenteerd worden als een echte tv-uitzending’.

F1 Manager 2022 verschijnt deze zomer op Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One en pc. De gewone Formule 1-videogame, waarin fans achter het stuur kunnen kruipen van een Formule 1-bolide om alle actie te beleven, zal naar verwachting ook in die periode verschijnen.

Bekijk hier de trailer voor F1 Manager 2022.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.