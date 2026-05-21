De Formule 1 verovert straks niet alleen het asfalt, maar ook de keukentafel. Na de populaire samenwerking met LEGO slaat de koningsklasse nu de handen ineen met speelgoedgigant Hasbro voor een gloednieuwe versie van Monopoly. Geen Dorpsstraat of Kalverstraat meer, maar circuits en kampioenschapspunten in deze heuse Monopoly Grand Prix. Spelers kiezen hun favoriete team, zetten hun helmpion op het bord en racen dwars door het seizoen heen.

Met meer dan 165 jaar ervaring in het ontwikkelen van bordspellen en speelgoed weet Hasbro als geen ander hoe het de spanning van de Formule 1 naar de huiskamer moet vertalen. Zo krijgt het klassieke Monopoly een racejasje aangemeten, waarbij spelers over de circuits van de kalender racen en onderweg punten, overwinningen en natuurlijk prestige verzamelen. In plaats van braaf langs ‘Start’ te wandelen voor wat extra geld, draait alles nu om snelheid, strategie en slim manoeuvreren richting de overwinning.

Spanning en competitiviteit

Ook de Formule 1 zelf ziet de samenwerking als een logische volgende stap in de verdere uitbreiding van de sport. Emily Prazer, Chief Commercial Officer, reageerde enthousiast: “Monopoly is een van de meest iconische en geliefde bordspellen ter wereld, dus we zijn erg blij dat we een Formula 1-twist aan deze klassieker kunnen geven. Deze editie vangt de spanning en competitiviteit van de sport op een leuke en toegankelijke manier, en we zijn ervan overtuigd dat fans van alle leeftijden het geweldig zullen vinden om het op te nemen tegen vrienden en familie in de Monopoly Grand Prix.”

Fans hoeven niet lang te wachten om hun innerlijke coureur naar boven te halen. Het spel is sinds 20 mei wereldwijd te pre-orderen en ligt vanaf 15 juli in de winkels.

