In Miami is het raceweekend geopend met een bijzondere openingsceremonie op het podium van het Miami International Autodrome. Daar werden bijna alle coureurs – Fernando Alonso ontbrak – én teambazen bij het Hard Rock Stadium gepresenteerd aan het Amerikaanse publiek, dat al een lange tijd uitkijkt naar de allereerste Formule 1-race in Miami. Uiteraard mochten de petjes die het publiek in werden gegooid niet ontbreken en werd het feestje afgesloten door dj Kygo.

Kijk hier de gehele openingsceremonie terug.

