Mitch Evans heeft de inaugurele ePrix van Jakarta op zijn naam geschreven. De Nieuw-Zeelander nam in de slotfase de leiding over van polesitter Jean-Éric Vergne en stond die ondanks verwoede inhaalpogingen van de Fransman niet meer af. Nyck de Vries en Robin Frijns beleefden een beroerd weekend in de Tropen.

De inaugurele ePrix van Jakarta begon op de racedag voor de twee Nederlandse coureurs, regerend wereldkampioen Nyck de Vries en Robin Frijns, onder een niet al te gelukkig gesternte. Frijns zette in de kwalificatie niet eens een tijd neer. De Limburger blokkeerde zijn auto in de openingsminuten en had de pech dat een stuk van een banier in zijn wiel bleef steken, waardoor zijn kwalificatiesessie én de race (vanaf P21) direct voorbij waren. Frijns finishte uiteindelijk als zeventiende. De Vries slaagde er net niet in zich voor de shootout van de laatste acht te plaatsen, waardoor hij als negende vertrok.

Jean-Éric Vergne zette in de Indonesische metropool de toon. De Fransman veroverde voor de vijftiende keer in zijn Formule E-loopbaan de pole, een record. Teamgenoot Antonio Felix da Costa vergezelde de meervoudig kampioen op de eerste startrij. Toch kon Vergne zijn pole niet converteren. Mitch Evans – hij boekte namens Jaguar zijn derde zege van dit jaar – ging wat slimmer om met het gebruik van de attack mode, die coureurs twee keer in de race 30kW extra vermogen geeft. Met een gewaagde manoeuvre verschalkte Evans Vergne, die net als Edoardo Mortara in de slotminuten hevig maar tevergeefs bleef aandringen.

De Vries bekeek het gevecht vanaf de zijlijn. Hij viel uit met een lekke achterband. De Vries’ teamgenoot Stoffel Vandoorne behoudt na zijn vijfde plaats in Jakarta de leiding in het wereldkampioenschap.