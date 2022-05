Edoardo Mortara heeft op het Tempelhof Airport Street Circuit de eerste van de twee Berlin Eprix van het weekend gewonnen. De Zwitser startte van pole en wist de concurrentie door handig gebruik van zijn Attack Mode voor te blijven.

Na een probleemloze start lijkt er niets aan de hand voor Venturi-coureur tot de wedstrijdleiding met een opmerkelijke medededling komt. Op weg naar de grid heeft Mortara te hard gereden in de pits maar het incident wordt verder onderzocht na de race. Daar is nog geen besluit over genomen.

Motorsport Images

Mortara laat zich niet van de wijs brengen en rijdt zijn race gedegen uit. Hij activeert zijn Attack Mode steeds als laatste waardoor hij tot twee keer toe André Lotterer en later ook Stoffel Vandoorne simpel kan passeren voor de leiding. Hij krijgt alleen een laatste aanval van Jean-Eric Vergne te verduren, de Fransman passeert hem met een fanboost maar Mortara pakt hem terug door handig terug te snijden.

Vergne moet vervolgens het gevecht aan met André Lotterer en Stoffel Vandoorne voor plek 2 en 3. Vandoorne komt uiteindelijk twee tienden tekort om Vergne van P2 af te houden maar weet Lotterer wel voor te blijven.

Mitch Evans eindigt als vijfde voor Pascal Wehrlein, Sam Bird, Antonio Felix Da Costa, Alexander Sims en Nyck de Vries die het laatste punt pakt. De andere Nederlander Robin Frijns tekent vandaag voor de twaalfde plek. De tweede race in Berlin is morgen om 15.00 uur.