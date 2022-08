FORMULE 1 Magazine heeft voor een opmerkelijke transfer in tijdschriftland gezorgd: Frank Woestenburg treedt per 1 september als redactiechef in dienst van Nederlands toonaangevende racemagazine, een uitgave van New Skool Media. Daarmee keert de voormalig sportverslaggever van De Telegraaf terug in de (sport)journalistiek.

Woestenburg bezit een groot netwerk binnen de nationale en internationale sportwereld. In het verleden bezocht hij als verslaggever meer dan 100 Formule 1-races. In 2014 had hij de wereldprimeur van Max Verstappens entree in de Formule 1.

“Met de komst van Frank hebben we een journalistiek zwaargewicht aan boord gehaald”, meent hoofdredacteur André Venema. “Ik ben vroeger in mijn tijd bij het AD als Formule 1-verslaggever op de circuits vaak met Frank opgetrokken. Frank staat voor ervaring, kennis, kunde, creativiteit en beschikt daarnaast over een groot netwerk. Hij is een enorme verrijking voor ons team.”

Woestenburg werkte ruim 20 jaar bij De Telegraaf alvorens hij in 2018 aan de slag ging bij transportverzekeraar TVM als manager corporate communicatie. Begin dit jaar maakte hij de overstap naar de wereldwijd opererende logistiek dienstverlener LV Logistics als global manager communicatie en marketing. De afgelopen jaren bleef hij als freelance-schrijver wel verbonden aan de sport. Woestenburg blijft naast zijn functie als redactiechef van FORMULE 1 Magazine ook voor LV werkzaamheden verrichten.

,,Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik ben de afgelopen jaren de Formule 1 nadrukkelijk blijven volgen. FORMULE 1 Magazine wordt in de autosport en zeker ook in de F1-paddock beschouwd als een belangrijk en toonaangevend medium, niet in de laatste plaats omdat het al sinds jaar en dag bij alle GP’s met eigen mensen aanwezig is. Ik kijk er enorm naar uit om aan de slag te gaan. Naast het aansturen van een ambitieus team van verslaggevers en redacteuren en het zelf schrijven van verhalen zal ik ook op andere manieren proberen het merk verder te versterken.”

FORMULE 1 Magazine werd in 1994 voor het eerst uitgegeven en is daarmee het oudste racemagazine van Nederland en de autoriteit op het gebied van Formule 1.

Foto: Motorsport Images