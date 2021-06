Robin Frijns voert halverwege het seizoen nog steeds het WK-klassement aan in de Formule E. De Limburger beleefde bij de ePrix in Puebla een zwarte dag, finishte in de achterhoede (17e) en buiten de punten, maar behield desondanks de leiding. Lucas di Grassi won namens Audi het nummer in de Mexicaanse metropool, nadat Pascal Wehrlein werd gediskwalificeerd. Nyck de Vries (Mercedes) eindigde als negende.

Voor de twee Nederlandse titelkandidaten draaide de eerste aflevering van het dubbelnummer op het Autodromo Miguel E. Abed uit op een teleurstelling. De oorzaak daarvan lag bij de kwalificatie, eerder op de dag. Frijns en De Vries, voor de start eerste en tweede in het wereldkampioenschap van de volledig elektrische raceserie, sloten de tijdstraining beroerd af. In de eerste sessie met alle topfavorieten blokkeerde Frijns in bocht één, waardoor hij, De Vries en ook de Belg Stoffel Vandoorne geen fatsoenlijke tijd konden neerzetten.

“Het ging niet zo goed als gepland”, erkende de Limburger in Puebla. “In de kwalificatie was het vechten voor positie. Ik maakte een inschattingsfoutje, blokkeerde en dan sta je zomaar achteraan. Ik hoop in de eerste ronden uit de problemen te kunnen blijven en nog wat punten te scoren”, zo lichtte Frijns zijn racestrategie vooraf toe. De Maastrichtenaar vertrok vanaf P20, De Vries vanaf P14.

Frijns slaagde er in de openingsfase wel in uit de problemen te blijven, maar kon net als collega De Vries bij de start niet de gewenste grote sprong voorwaarts maken. Weliswaar klom hij via het dubbele gebruik van de attackmode, goed voor extra vermogen, nog wel op. Door een tijdstraf zakte hij echter terug naar de laatste plaats. De Vries reed via een uitgekiende race en door het uitvallen en diskwalifcaties van enkele collega’s nog in de punten. De Fries verkleinde de achterstand op Frijns daardoor tot drie punten.

Zondag staat de tweede voorstelling in Puebla op het programma.