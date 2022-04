Robin Frijns en Stoffel Vandoorne hebben in de Formule E-Prix van Rome een podiumplek gepakt. Vandoorne vertrok vanaf pole namens Mercedes EQ, maar de zege ging uiteindelijk naar Jaguar-coureur Mitch Evans, die vanaf de negende plek opstormde.

Frijns en Vandoorne duelleerden eerder op de zaterdag al om de poleposition, waarbij laatstgenoemde als sterkste uit de strijd kwam. Hij vertrok vanaf pole en kon bij de start de koppositie vasthouden. Vandoorne moest met nog ruim een halfuur te gaan wel steeds meer in zijn spiegels kijken voor de opdoemende Frijns, die rustig zijn kansen afwachtte om toe te slaan bij de Mercedes-coureur. Nyck de Vries zorgde ervoor dat Frijns in de Mercedes-sandwich zat, al kreeg De Vries naarmate de race vorderde steeds meer moeite om het tempo bij te houden.

Frijns sloeg uiteindelijk toe in bocht vier en veroverde de leiding. Een ronde later pakten Vandoorne en De Vries de Attack Mode, waardoor Antonio Felix da Costa naar de tweede plek promoveerde en Frijns naderde. Vandoorne kwam uiteindelijk terug als tweede, achter Frijns. Da Costa moest afhaken na een tik van Jake Dennis, maar het gevaar kwam uiteindelijk van verder naar achteren. Daar was Mitch Evans, die vanaf de negende plek begon, bezig aan een indrukwekkende inhaalrace. Met behulp van de Attack Mode kon hij zelfs Vandoorne en Frijns passeren om er uiteindelijk met de zege vandoor te gaan. De Vries haalde de finish niet.

Na vier ronden staat Edoardo Mortara bovenaan met 49 punten, gevolgd door Vandoorne met 46 punten. Frijns stijgt door zijn tweede plaats in Rome naar de derde plaats in het kampioenschap, De Vries is tot de vijfde plek teruggezakt en staat op 38 punten.

Zondag zal er een tweede Formule E-race door de straten van Rome verreden worden. Deze race begint om 15:00 uur, de kwalificatie voor de vijfde E-Prix van het seizoen start om 10:40 uur.

Foto: Motorsport Images