Robin Frijns mist komend weekend ook de vierde ePrix van de Formule E in Hyderabad. De Limburger is nog niet hersteld van de polsbreuk die hij bijna een maand geleden in Mexico-Stad opliep bij het openingsnummer van ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse.

Frijns was half januari de eerste uitvaller van het nieuwe seizoen. Nadat hij achterop Norman Nato was geklapt, was de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez voor hem na één ronde al voorbij. Veel vervelender was de polsbreuk die de Limburger daarbij opliep. De uiteindelijke schade: fracturen aan de linkerhand- en pols. Frijns werd nog dezelfde avond in de Mexico-Stad geopereerd en vertrok een paar dagen later dan gepland naar huis.

Door de blessure miste de coureur van ABT Cupra onlangs het dubbelnummer in Saoedi-Arabië. Frijns werd bij de avondraces in Diriyah vervangen door de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. Het volgende nummer, zaterdag in de Indiase metropool Hyderabad, komt nog te vroeg. “Het gaat nu weer beter, ja”, stelt Frijns. Maar het volledige herstel zal volgens hem desondanks nog ‘even duren’. “Ik ben elke dag fysiotherapie aan het doen en probeer zo snel mogelijk terug te komen. Maar ik ga helaas niet naar India.”

Frijns hoopt eind deze maand in Kaapstad weer in te kunnen stappen voor de vijfde ePrix van 2023. “Maar dat is nog onzeker”, meent hij. “Er zitten zo’n vijftien pinnen en twee platen in mijn arm (zie röntgenfoto). Het is geen kleine breuk geweest, zoals veel mensen misschien denken.” Of Van der Linde Frijns in Hyderabad opnieuw gaat vervangen is nog niet bekend.