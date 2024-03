Robin Frijns heeft dankzij een achtste plaats in de eerste ePrix van Tokio vier WK-punten aan zijn conto toegevoegd. Zijn Nederlandse collega Nyck de Vries haalt door een snelle uitvalbeurt het einde bij de eerste race in de Japanse metropool, gewonnen door Maximilian Günther, niet.

Het blijft in jaar 10 van de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse, voorlopig sappelen voor Frijns en De Vries. De Limburger was vrijdag op een opdrogende baan de snelste in de eerste vrije training, als de posities worden verdeeld mist hij net de shoot-out voor de top-8. Ook De Vries slaagt er niet in de eerste kwalificatieschifting te overleven.

In de race verovert Frijns vanaf P10 enkele plekken, hij lijkt in de slotfase op de achtste plaats af te koersen. Een aanrijding met Norman Nato, die daarvoor later een straf van vijf seconden krijgt, kost hem met een afgebroken voorvleugel twee posities. Daarvan wint hij er eentje terug op de baan en eentje erbuiten, omdat Edoardo Mortara na afloop wordt gediskwalificeerd.