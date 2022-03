Bij AlphaTauri heerst na de drie testdagen in Barcelona een positieve stemming. Pierre Gasly was tevreden over de AT03, die volgens hem ‘direct erg positief’ aanvoelde. Dat het team door een crash van hem minder ronden kon rijden, maakt de testdagen niet minder geslaagd.

“Ik was super enthousiast om de nieuwe auto te besturen, om iets beter te begrijpen hoe deze werkt en een idee te krijgen van hoe ik me in de auto voel”, zei Gasly na de testdagen. “Dat is erg goed, het was direct erg positief.”

Gasly reed in totaal 187 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya, teamgenoot Yuki Tsunoda zorgde ervoor dat het totaal van AlphaTauri op 308 kwam te staan. “Ik voelde me snel behoorlijk zelfverzekerd in de auto en deze gedroeg zich ongeveer zoals ik wilde. Natuurlijk zijn er nog wel wat zaken waar we aan werken, maar het was een prettige start”, oordeelt de Fransman.

Maar de testdagen verliepen niet helemaal zonder problemen voor Gasly. De Fransman crashte vrijdagochtend na veertig ronden in bocht 5 en beschadigde daarbij de AT03. De schade leek mee te vallen, maar was groot genoeg om ervoor te zorgen dat teamgenoot Yuki Tsunoda in de middag niet in actie kon komen.

“Helaas verremde ik me in de ochtend en beschadigde daarbij de auto, maar bij testdagen gaat het om het opzoeken van de limiet,” legt Gasly uit, “en we hebben nog steeds veel waardevolle data vergaard. Dit was natuurlijk de eerste test, we hebben veel om te analyseren voordat we nog eens drie testdagen in Bahrein hebben.”

Foto: Motorsport Images