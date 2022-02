Pierre Gasly verwacht dat het nieuwe seizoen ‘vol verrassingen’ zal zitten. De Fransman hoopt dat hij met AlphaTauri vooraan kan strijden en regelmatig in de top vijf kan eindigen, of zelfs hoger: “Als de auto daartoe in staat is.”

Gasly heeft deze winter de tijd genomen om bij te komen van zijn uitstekende seizoen. Zo is hij op skivakantie geweest met zijn familie en heeft hij een training gevolgd in het Red Bull Training Centre in Santa Monica. Daarnaast ging Gasly naar Miami voor een bezoekje aan het nieuwe circuit, waar in mei de eerste Grand Prix van Miami verreden wordt. “Het was een zeer korte tijd om bij te komen en we moeten ons weer snel voorbereiden op het nieuwe seizoen”, zegt Gasly. “Ik ben in topvorm en werk hard aan mijn training voordat we gaan testen en racen.”

Met het nieuwe seizoen in zicht wordt het uiteraard tijd om weer wat meters te maken bij de shakedown in Barcelona en de testdagen in Bahrein. Daar zal misschien al iets meer duidelijk worden over de onderlinge verhoudingen tussen de teams, al blijft Gasly op zijn hoede. “We moeten dit met een open mind aanpakken en klaarstaan voor alle eventualiteiten”, stelt Gasly. “Het is een frisse start voor alle teams, die allemaal zo goed als vanaf nul beginnen. Het zal een grote uitdaging worden voor de teams om uit te zoeken hoe ze, binnen de nieuwe regels, de beste auto kunnen bouwen.”

“Ik hoop dat het goed uitpakt voor ons”, vervolgt de Fransman. “Ik twijfel niet aan de capaciteiten van het team en ze zijn, voor nu, behoorlijk tevreden met het werk dat ze hebben verricht. Ze hebben er net als de rest maandenlang aan gewerkt, maar het is lastig om een idee te hebben van wat we kunnen verwachten totdat de auto in Barcelona de eerste meters maakt. Dan krijgen we wel een idee van hoe de auto zich gedraagt en hoe we ervoor staan ten opzichte van de rest. Ik ben ervan overtuigd dat dit seizoen vol verrassingen zal zitten.”

Gasly hoopt vooraan mee te doen

De nieuwe regels worden gezien als mogelijkheid voor teams om te verrassen, maar ook als een kans voor de coureurs om zich te onderscheiden. Toch zal Gasly zijn aanpak niet veranderen ten opzichte van 2021. “Mijn aanpak zal hetzelfde zijn”, verzekert hij. “Ik zal proberen om op de trend van zeer goede resultaten voort te bouwen en met de auto die ik heb op de top van mijn kunnen te blijven.”

“Ik hoop echt dat dit een jaar wordt waarin ik vooraan mee kan vechten, regelmatig in de top vijf kan eindigen en zelfs hoger als de auto daarvoor goed genoeg is. We moeten voorbereid zijn op alle situaties die zich voordoen. Ik heb mezelf dan ook mentaal voorbereid om met alle scenario’s om te gaan en ik zal altijd het team pushen om hun best te doen. Vorig jaar kwamen we in de buurt van de vijfde plaats bij de constructeurs en het zou super zijn als we dat dit jaar bereiken. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat mogelijk is, maar ik zal altijd mijn best doen en het meeste uit de auto halen.”

