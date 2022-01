Pierre Gasly vindt het teleurstellend dat hij vorig jaar te horen kreeg dat hij nog zeker een jaar niet hoeft te rekenen op een terugkeer bij Red Bull. De Fransman benadrukt dat hij nog altijd voor een topteam wil racen en voor de titel wil gaan: “Dat motiveert me om te blijven verbeteren.”

Gasly heeft er geen geheim van gemaakt dat hij een terugkeer naar Red Bull ambieert. De Fransman heeft de afgelopen tijd indruk gemaakt bij zusterteam AlphaTauri, met de zege in Monza in 2020 als hoogtepunt. Hij hoopte dat zijn resultaten genoeg waren om een terugkeer naar Red Bull werkelijkheid te maken, maar dat gebeurde niet. Red Bull was tevreden met Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen en de Mexicaan mag zich dit jaar dan ook nog eens bewijzen.

De terugkeer zat er dus nog even niet in, maar Gasly heeft nog altijd als doel om voor een topteam te racen. “Mijn verlangen, mijn wil om voor wereldkampioenschappen te strijden is heel sterk”, zegt Gasly in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Ik zit in de Formule 1 om aan de top te vechten. Dat motiveert me om te blijven verbeteren.”

“Ik ga niet liegen”, vervolgt Gasly. “Het is moeilijk om een seizoen als dit te leveren. En als ik mezelf dan vergelijk met diegenen die de kans kregen op een Red Bull zitje, dan is het teleurstellend. Afgaande op de cijfers en resultaten, heb ik beter gepresteerd dan wie dan ook in dit team”, besluit de Fransman.

