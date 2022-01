AlphaTauri’s Pierre Gasly denkt dat zijn teamgenoot Yuki Tsunoda geen makkelijk rookieseizoen had in 2021 omdat er topcoureurs in de middenmoot rondrijden. “Ik geloof in hem”, verklaart de Fransman echter.

“Je hebt Daniel Ricciardo en Lando Norris bij McLaren. Charles Leclerc en Carlos Sainz bij Ferrari. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijdt naast Esteban Ocon bij Alpine. En dan heb je viervoudig kampioen Sebastian Vettel nog bij Aston Martin, samen met Lance Stroll”, somt Gasly in gesprek met Auto, Motor und Sport op waarom ‘het niveau in de middenmoot extreem hoog is’.

Volgen Gasly is dit een deel van de reden dat Tsunoda lang niet altijd kon imponeren in 2021. “Het was geen makkelijk seizoen voor een nieuwkomer”, weet hij. Dat gezegd hebbende verwacht Gasly – die Tsunoda vorig jaar met 110 om 32 punten versloeg – in 2022 meer tegenstand te krijgen van de Japanner. “Ik denk het wel.” Dit ook omdat Tsunoda volgens Gasly in de slotfase van het afgelopen seizoen al ‘een goede pace liet zien’.

“Ik geloof in hem”, zegt Gasly dan ook over Tsunoda. “Er zijn bovendien veel mensen die goed over hem denken en spreken. Daarnaast is een tweede Formule 1-seizoen vaak eenvoudiger voor een coureur, met meer ervaring op zak.” Gasly zelf begint – na een handvol races in 2017 – in 2022 aan zijn vijfde volledige campagne. Volgens de Fransman kan hij zich ‘op elk vlak nog wel enigszins verbeteren’, al is hij over het algemeen tevreden over hoe hij presteert.

