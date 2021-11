AlphaTauri’s Yuki Tsunoda geeft ruiterlijk toe dat hij veel baat heeft bij de hulp die hij van ex-Red Bull-coureur Alexander Albon krijgt. De Britse Thai fungeert sinds de Grand Prix van Turkije als een soort coach en hulplijn voor de jonge Japanner. “Zonder hem zou ik deze snelheid en dit vertrouwen niet hebben.”

Albon is de test-, simulator- en reserverijder van Red Bull, maar sinds het weekend in Turkije dus ook ingeschakeld als vraagbaak en adviseur voor Tsunoda. Hoe dat precies werkt? “Als ik een idee heb na een sessie over hoe ik me kan verbeteren, kan ik hem vragen of het een goed of slecht idee is”, vertelt Tsunoda.

Albon, zo vervolgt Tsunoda, draagt daarnaast ook zelf ideeën aan. “Hij komt met dingen waar ik niet aan gedacht heb en die ik kan proberen om het te vergelijken. Het geeft me meer opties en ik verbeter me daardoor ook sneller gedurende het weekend.”

Geen streken

Tsunoda is Albon zeer dankbaar voor zijn hulp. “Absoluut, het is heel nuttig.” Dat hijzelf bij AlphaTauri een zitje bezet waar Albon misschien ook graag in had gezeten, maakt volgens Tsunoda niet raar. “Op de baan wil Alex natuurlijk winnen en snel zijn, maar het is niet zo dat hij nu verkeerd advies geeft om me in de war te brengen”, grapt hij.

“Ik zou dat ook wel doorhebben”, lacht Tsunoda, die Albon ‘een heel aardige jongen’ noemt en ‘niet het type persoon’ om streken uit te halen. “Hij steunt me sinds Turkije voor honderd procent, en misschien zelfs wel meer. Hij helpt me veel. Zonder hem zou ik dit niveau niet halen, zou ik deze snelheid en dit vertrouwen niet hebben.”

