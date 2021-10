Red Bull-teambaas Christian Horner gaf hem al eens een open doekje voor zijn werk achter de schermen. Alex Albon is een stille kracht dit jaar achter het succes van teamgenoot Max Verstappen en Red Bull. In de podcast F1 Nation geeft de Britse Thai een inkijkje in hoe dat in zijn werk gaat: “Ik ben voortdurend op zoek naar tijdswinst voor Max.”

Naast zijn simulatorwerk voor Red Bull reed Albon dit jaar ook in de DTM waar hij zijn draai heeft gevonden, zijn goede seizoen zag hij beloond worden met een Williams-stoeltje in 2022. Aan de zijde van Verstappen kwam Albon in 2020 totaal niet uit de verf maar zijn vaardigheden als coureur staan buiten kijf. Als simulatorcoureur legt hij de verschillende rijstijlen van Verstappen en Sergio Pérez onder het vergrootglas.

Lees ook: In beeld: de speciale afscheidslivery van Red Bull voor Honda

‘Verstappen wil grip aan de voorkant’

“Het belangrijkste is dat je goed luistert naar de terugkoppeling die zij geven. Dan kan ik het goed overbrengen op de baan, maar Max houdt van een lossere achterkant dus die zal daar niet over klagen. Hij wil soms juist wat meer grip aan de voorkant of iets anders, daar gaan we dan naar op zoek en vinden dat vaak ook.” In de simulator werkt Albon samen met Simon Rennie: “Hij was mijn engineer vorig jaar en staat in direct contact met Verstappens engineer Gianpiero Lambiase. Zij doen dan vervolgens hun ding.”

Foto: BSR Agency

Tijdens een weekend is Albon uiteraard ook voor Pérez aan het werk. “Hij heeft vaak weer andere issues, dat proberen we dan voor VT2 op te lossen en aanpassingen aan zijn auto te doen, zo werkt het een beetje.” Eigenlijk is een raceweekend een soort puzzel voor Albon, maar wel één met een hoge tijdsdruk. “We hebben een heel pakket aan afstellingen waar we uit kunnen kiezen. We blijven voortdurend zoeken naar tijdswinst. Uiteindelijk kunnen we zeggen wat werkt en wat niet, welke vleugelafstelling voor de kwalificatie beter is en welke voor de race. Wat te doen als het zou gaan regenen.”

Lees ook: Verstappen over Turkse GP: ‘Omstandigheden zullen dit jaar heel anders zijn’

Vast staat dat Albon een hoop voldoening uit haalt uit het simulatorwerk. “Ik beleef plezier aan de vrijdagen, we zijn om de trainingen heen constant bezig. We kijken naar de onboards, naar de effecten en zoeken naar de correlatie. Er is maar weinig tijd om de juiste balans te vinden. Natuurlijk is de simulator niet identiek aan de werkelijkheid, er is altijd wel iets dat zorgt voor discrepantie. Soms heeft een baan meer grip of juist niet, zoals Turkije vorig jaar. Niemand had kunnen vermoeden dat we 15 seconden langzamer zouden zijn dan we voorspeld hadden.”

FORMULE 1 Magazine nr. 13 ligt nu in de winkel of is hier te bestellen. Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.