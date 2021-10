Max Verstappen verwacht dat de omstandigheden in de Turkse Grand Prix ‘heel anders’ zullen zijn. Hij hoopt met name dat het asfalt, dat voor dit raceweekend nog onder handen is genomen, meer grip biedt dan vorig jaar. Bovendien kijkt hij ernaar uit om met de afscheidslivery voor Honda te rijden: “Het is altijd speciaal om voor Honda te racen, zelfs zonder die speciale livery.”

Dit weekend zou normaliter de Japanse Grand Prix op Suzuka op de planning staan, maar vanwege de coronasituatie aldaar slaat de Formule 1 ook dit jaar Japan over. Dat betekent dat motorleverancier Honda haar thuisrace moet missen, maar ook Max Verstappen vindt het jammer dat hij opnieuw niet op Suzuka zal rijden.

“Ik geniet altijd van de Japanse Grand Prix, dus het is jammer dat we die moeten missen”, zegt Verstappen. “Ik zal vooral de fans missen. Het is altijd heel leuk om de fans in Japan te zien, ze zijn zo gepassioneerd. Ik hoop dat zij de nieuwe livery die we dit weekend hebben waarderen.”

Inderdaad een nieuwe livery, want Red Bull heeft besloten om dit weekend in Turkije uit te pakken met een rood-witte afscheidslivery. Deze was dus bedoeld voor de laatste thuisrace voor Honda, maar zal nu op het Istanbul Park gebruikt worden. “Het is altijd speciaal om voor Honda te racen, zelfs zonder die speciale livery”, zegt Verstappen. “Het is jammer voor ons als team en voor Honda dat we de Japanse Grand Prix moeten missen, maar het is gaaf dat we in Turkije iets kunnen doen om het te vieren. Ik kijk ernaar uit om deze te zien. Het is heel speciaal dat de auto er anders uitziet voor een race, dus daar kijk ik naar uit”, aldus de Nederlander.

Na dit seizoen neemt Honda afscheid van de Formule 1, al zal Red Bull de taken overnemen onder Red Bull Powertrains in Milton Keynes. Verstappen heeft in de drie seizoenen met Honda twaalf zeges gepakt en stond 31 keer op het podium. Hij heeft dus genoeg mooie momenten meegemaakt met de Japanse motorleverancier. “Mijn mooiste herinneringen met Honda zijn natuurlijk de zeges, met name de eerste zege. Dat was erg emotioneel. Samenwerken met Honda was leuk en ze zijn elke race super gemotiveerd en ze zijn super gepassioneerd om altijd het beste te leveren. Het was dan ook erg leuk om met hen samen te werken”, blikt Verstappen alvast terug op de drie jaren met Honda.

In Rusland hield Verstappen de schade beperkt door, na een gridstraf vanwege een motorwissel, vanaf de laatste plaats naar de tweede plaats te rijden. Hij moest de leiding in het kampioenschap aan Lewis Hamilton laten, maar het verschil bedraagt slechts twee punten. In Turkije hoopt Verstappen vooral dat het een stuk beter gaat dan vorig jaar. Hij had toen vanaf de tweede plaats een slechte start en kwam, mede na een spin, als zesde over de streep. “De Turkse Grand Prix was vorig jaar natuurlijk niet ons beste weekend, maar ik denk dat de omstandigheden dit jaar heel anders zullen zijn. Hopelijk biedt het asfalt wat meer grip. Ik denk dat het voor iedereen over het algemeen een vrij nieuw weekend zal zijn. Er zal veel te leren zijn dus ik kijk ernaar uit om te zien hoe competitief we zijn”, besluit Verstappen.

