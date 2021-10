Red Bull verschijnt in Turkije met een speciale ‘afscheidslivery’ ter ere van motorleverancier Honda, dat na dit seizoen stopt met de Formule 1. Het was de bedoeling dat deze livery in de thuisrace van Honda gebruikt zou worden, maar de Japanse Grand Prix kon ook dit jaar niet doorgaan.

Oorspronkelijk zou dit weekend de Japanse Grand Prix plaatsvinden. Vorig jaar kon deze niet doorgaan vanwege het coronavirus, maar dit seizoen leken de kansen op een thuisrace voor Honda weer een stuk groter. Toch besloten de organisatie en de overheid dat die race nu nog te vroeg zou komen vanwege de coronasituatie. Dat betekende slecht nieuws voor Honda, dat aan haar laatste seizoen in de Formule 1 bezig is. Ze maakten vorig jaar bekend dat ze na dit seizoen zouden stoppen met het Formule 1-project, al neemt Red Bull vanaf 2022 wel het stokje over.

Het was de bedoeling dat Red Bull in Japan met een speciale afscheidslivery zou rijden, maar vanwege de coronapandemie kon die race ook dit jaar niet doorgaan. Dat was uiteraard slecht nieuws voor Honda en daar baalden ze stevig van, maar Red Bull was niet van plan om het eerbetoon aan de samenwerking van de afgelopen jaren zomaar te laten lopen.

Daarom heeft Red Bull besloten om in de Turkse Grand Prix, waar oorspronkelijk de Japanse Grand Prix op de kalender stond, met de speciale afscheidslivery te rijden. Na jarenlang in het donkerblauw, rood en geel te rijden is het dit weekend zoeken naar een witte Red Bull. Het is daarmee iets lastiger te onderscheiden van zusterteam AlphaTauri, al is de Red Bull nog altijd duidelijk herkenbaar. Plaatjes van de volledige livery ontbreken nog, dus moeten we het voor nu slechts doen met de teaser.

De livery van de Red Bull is geïnspireerd door de Honda RA 272, waarmee Richie Ginther Honda haar eerste Formule 1-zege bezorgde in de Mexicaanse Grand Prix van 1965. Ook de livery van AlphaTauri zal iets aangepast worden. Zij zullen op de achtervleugel het Japanse woord ‘arigato’ dragen, ofwel ‘bedankt’. In 2008 reed Red Bull ook al met een witte livery. Dat was toen een afscheidslivery voor David Coulthard.