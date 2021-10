Woensdag maakte Red Bull bekend dat het dit weekend voor de Turkse Grand Prix een speciale livery zou gebruiken. Het was de bedoeling dat deze afscheidslivery voor Honda in Japan gebruikt zou worden in de laatste thuisrace van de motorleverancier, maar die race kon dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege het coronavirus. Om de samenwerking met het Japanse bedrijf alsnog te vieren rijdt Red Bull op Istanbul Park met de opvallende livery. In plaats van donkerblauw is de RB16B nu grotendeels wit en zijn er ook enkele details toegevoegd, zoals de tekst ‘arigato’ op de achtervleugel, Japans voor ‘bedankt’. Waar we het gisteren slechts met een teaser moesten doen, heeft Red Bull nu plaatjes vrijgegeven van de volledige livery.

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

Foto: Red Bull Content Pool

The 𝗙𝗨𝗟𝗟 reveal 👋🇯🇵 Unveiling our very special livery for the #TurkishGP 🤍 pic.twitter.com/mcgQldasiH — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 7, 2021

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.