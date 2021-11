AlphaTauri-teambaas Franz Tost is blij met de ondersteuning die Alexander Albon biedt aan Yuki Tsunoda. De Japanse rookie wordt zelfs gemotiveerd om vragen te stellen aan de reservecoureur van Red Bull en dat heeft goed gewerkt, merkt Tost.

Albon moest zijn Red Bull-zitje na anderhalf seizoen afstaan aan Sergio Pérez en belandde vervolgens zonder zitje in de Formule 1. Red Bull hield hem wel vast als test- en reservecoureur en gaf hem als tussenoplossing een zitje in de DTM, waar hij met de Ferrari GT3 reed. Volgend jaar keert hij weer terug in de Formule 1, maar dan bij Williams waar hij teamgenoot wordt van Nicholas Latifi. Tot die tijd helpt Albon Red Bull nog altijd achter de schermen en heeft hij zelfs een soort begeleidersrol gekregen om Yuki Tsunoda bij AlphaTauri te ondersteunen.

“Alex helpt Yuki, praat met hem, legt hem dingen uit, wat Yuki ook vraagt”, legt AlphaTauri-teambaas Franz Tost uit. “Het is een gesprek tussen coureurs en dat is positief voor Yuki. Hij krijgt veel kennis mee van Alex, daarom zien we dat ook als iets positiefs. Alex behoort tot de Red Bull-familie en hij had weinig vrije weekenden omdat hij in de DTM reed. We hebben hem gezegd dat als hij erbij kon zijn, hij Yuki moet ondersteunen. Aan de andere kant hebben we tegen Yuki gezegd dat hij hem vragen moet stellen zodat hij kan helpen om alles beter te begrijpen. Dat heeft goed gewerkt”, aldus de Oostenrijker.

Tsunoda’s debuutseizoen begon veelbelovend maar de rookie maakte ook een mindere periode mee waarin hij vaak in de kwalificatie crashte en ook een stuk langzamer was dan teamgenoot Pierre Gasly. Dat is nu wel anders, merkt Tost. “Yuki is aan het verbeteren. Hij heeft veel meetings met zijn engineers in Faenza om een beter beeld te krijgen van alles wat er speelt en om een beter gevoel te krijgen in de auto. Ik ben optimistisch dat hij kan inhalen en punten kan pakken”, besluit Tost.