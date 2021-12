Yuki Tsunoda zegt het vertrouwen hervonden te hebben na zijn vierde plek in de Grand Prix van Abu Dhabi. De Japanse AlphaTauri-coureur had niet verwacht dat de racepace zo goed zou zijn, maar is blij om met dit hoogtepunt de winterstop in te gaan.

Het ging in de Grand Prix van Abu Dhabi uiteraard met name om de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar daarachter waren ook enkele coureurs bezig aan een sterke race. Zo mocht Carlos Sainz mee naar het podium als nummer drie terwijl daarachter misschien wel de nog grotere verrassing stond: Yuki Tsunoda. Hij profiteerde in de slotfase wel van de uitvalbeurt van Sergio Pérez, maar ging met een late remactie voorbij aan Valtteri Bottas voor die vierde plek.

Een toevalstreffer was dat resultaat echter niet voor de jonge Japanner: hij was het hele weekend in Abu Dhabi sterk en versloeg teamgenoot Pierre Gasly voor het eerst dit seizoen in een kwalificatie. Tsunoda heeft met dat goede weekend het vertrouwen hervonden.

“Ik ben heel blij, wat een ongelooflijk resultaat om het seizoen mee af te sluiten”, zei Tsunoda. “De auto was dit weekend gewoon heel sterk, ik had niet verwacht dat onze racepace zo goed zou zijn maar uiteindelijk was deze de hele dag geweldig. Het is fantastisch om mijn seizoen met zijn hoogtepunt af te sluiten. Het was een lange reis om weer op dit punt te komen, maar ik heb mijn vertrouwen hervonden en het is mooi om de winterstop in te gaan met dit geweldige resultaat”, besloot de Japanner.

