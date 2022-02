Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull, denkt dat Pierre Gasly klaar is voor ‘de volgende stap’.

Gasly kreeg in 2019 de kans om zich, na een indrukwekkend seizoen bij zusterteam Toro Rosso, bij Red Bull te bewijzen. Waar hij schitterde bij Toro Rosso, was het bij Red Bull een drama. De Fransman kwam niet in de buurt van de snelheid van teamgenoot Max Verstappen en werd zodoende na een half seizoen alweer teruggeplaatst bij het zusterteam. Alexander Albon mocht vervolgens hetzelfde proberen als Gasly en bleef daar uiteindelijk anderhalf jaar.

Gasly heeft zich sindsdien weer bewezen bij AlphaTauri. De Fransman stond in 2019 in Brazilië op het podium en werd een jaar later zelfs een racewinnaar in Italië. Hij hoopt dan ook, op basis van zijn resultaten, weer terug te kunnen keren naar Red Bull. Voor nu moet hij even geduld hebben omdat Sergio Pérez daar dit jaar nog rijdt, maar bij Red Bull denken ze dat Gasly nu wel klaar is voor een terugkeer.

“Ik denk eerlijk gezegd dat hij klaar is voor de volgende stap”, zegt Jonathan Wheatley, de sportief directeur van Red Bull, in de Jack Threlfall Show. “We hebben enorm veel geleerd van Alex”, doelt Wheatley op het omgaan met een junior bij het grote team.

“We hebben geleerd hoe we een jonge coureur, die door een lastige periode gaat, moeten helpen”, legt Wheatley uit. “Datzelfde geldt voor Pierre. Kijk naar het vertrouwen dat Pierre nu weer heeft, nu hij weer bij een iets kleiner team zit. Alex is een buitengewone jonge man, een fantastische en serieus snelle coureur. Maar net als voor Pierre is het erg lastig om in een team te komen met Max Verstappen als je teamgenoot.”

