Pierre Gasly kan volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost nog altijd een stukje beter worden. Hij heeft, stelt Tost, vorig jaar ‘nog een grote stap vooruit’ gezet, maar het kan dus nog beter: “Als we hem er de auto voor geven, dan zal hij er staan, 100 procent.”

Gasly heeft de afgelopen jaren al bewezen waartoe hij in staat is. De Fransman kwam in 2019 in Brazilië op het podium terecht met Toro Rosso (nu AlphaTauri), won in 2020 de Grand Prix van Italië en stond vorig jaar in Azerbeidzjan nog eens op het podium. Een terugkeer naar Red Bull zit er voor nu nog even niet in voor de 25-jarige Gasly, maar bij AlphaTauri geloven ze dat hij nog een stapje vooruit kan zetten.

“Hij heeft een fantastisch potentieel, maar wat nog belangrijker is, is dat ik het gevoel heb dat hij zich nog steeds kan verbeteren”, zegt AlphaTauri-teambaas Franz Tost tegen Motorsport.com. “Dat is doorslaggevend als je op dit niveau zit. Als we hem er dit jaar de auto voor geven, dan zal hij er staan, 100 procent.”

Tost is met name onder de indruk van de skills die Gasly bij zijn team heeft laten zien. En die gaan verder dan pure snelheid op de baan. “Hij heeft de ervaring om de auto af te stellen en weet hoe hij de banden moet managen. Hij kan de race lezen en dat is heel belangrijk, dat hoor je op de boordradio aan de vragen die hij stelt.” Volgens Tost heeft Gasly in 2021 ‘nog een grote stap vooruit’ gezet. “Echt een grote stap vooruit. Nogmaals: als onze auto naar behoren werkt, dan zal hij er staan.”