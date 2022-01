Pierre Gasly verwacht dat de nieuwe Grand Prix van Miami voor veel spektakel zal zorgen. De Fransman kreeg in Miami alvast een kijkje achter de schermen voor de race, die op 8 mei plaatsvindt.

Gasly kreeg bij aankomst in Miami al direct een cadeau: een shirt van de Miami Dolphins met zijn naam erop. Het circuit, Miami International Autodrome genaamd, loopt immers rond het Hard Rock Stadium, thuisbasis van het NFL-team. De AlphaTauri-coureur werd daarna ook nog rondgereden over het circuit, dat bijna gereed is voor de inaugurele race op 8 mei.

“Ik was enorm onder de indruk”, zei Gasly na zijn bezoek. “Het circuit ziet er erg cool uit, zeker met de twee heel lange rechte stukken. Voor wat betreft het racen en de inhaalmogelijkheden zal het behoorlijk geweldig worden. Het zou een fantastische show moeten worden voor de fans.”

Gasly is blij dat de Formule 1 Miami zal aandoen. “Miami is een coole plaats. Ik kan er niet op wachten om hier te komen en de stad te verkennen. Al mijn vrienden en de fans kijken uit naar deze race en ik kan niet wachten om hier een goede race te hebben”, aldus Gasly.

Onlangs deelde de organisatie van de race beelden van de vooruitgang van de werkzaamheden aan het circuit. De laatste sector kreeg al meer vorm, al zal er nog hard gewerkt moeten worden aan enkele details. Zo ontbreekt er nog een pitcomplex, zijn niet alle tribunes gereed en moeten ook nog kerbstones en hekwerken langs het circuit geplaatst worden. Daar heeft de organisatie nog wel wat tijd voor, aangezien de race op 8 mei plaatsvindt.