De organisatie van de Grand Prix van Miami heeft nieuwe beelden getoond waarop de vooruitgang van de bouw van het circuit goed te zien is. Het circuit moet in mei gereed zijn voor de allereerste Formule 1-race in de bekende Amerikaanse stad.

De Grand Prix van Miami staat gepland voor 8 mei, maar er wordt nog altijd gewerkt aan de aanleg van het circuit rondom het beroemde Hard Rock Stadium. Het circuit zal 5,41 kilometer lang zijn, kent 19 bochten, drie rechte stukken en, mogelijk, drie DRS-zones waarbij de coureurs naar verwachting een topsnelheid halen van 320 kilometer per uur.

Onlangs liet de organisatie al beelden zien van de vooruitgang van de bouwwerkzaamheden. Toen was al goed te zien dat de bochten in de eerste sector waren aangelegd, nu toont de organisatie beelden van de laatste sector. Daar zijn bocht 17, een hairpin, bocht 18 en bocht 19 nu geasfalteerd. Het zijn de laatste bochten van het circuit voordat de coureurs op het start/finishgedeelte komen.







Hoewel er al veel werk verricht is, is er nog steeds een hoop te doen voor de organisatie. Zo ontbreken op sommige plekken nog de kerbstones, zijn er nog nergens vangrails of hekken gezet en moet de pitstraat nog vorm krijgen.

De organisatie staat onder leiding van Richard Cregan, de ex-promotor van de Grand Prix van Rusland en de Grand Prix van Abu Dhabi. Onder zijn leiding kregen beide Grands Prix de FIA Promoters’ Trophy. Nog voordat de officiële kaartverkoop van start ging was er al veel interesse in kaartjes voor de race in Miami.

Miami zal de elfde locatie in Amerika zijn waar de Formule 1 heeft gereden. De stad voegt zich toe aan het rijtje Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis en het Circuit of the Americas.