De Formule 1 heeft een video gedeeld van een rondje over het nieuwe F1-circuit in Miami. De omloop in Florida is in 2022 het tweede Amerikaanse circuit op de kalender, naast het Circuit of the Americas in Austin.

Afgelopen weekend kondigde de Formule 1 aan dat Miami in 2022 een Grote Prijs zal organiseren. De race zal verreden worden op een stratencircuit rondom het Hard Rock Stadium in de Amerikaanse kuststad. In 2022 zullen er zo voor het eerst in 38 jaar twee Grands Prix op Amerikaanse bodem in een jaar plaatsvinden. Om iedereen alvast kennis te laten maken met de nieuwe baan deelde de F1 een video van een virtueel rondje over het F1-circuit in Miami.

Welcome to Miami 😎🌴



Jump onboard for a virtual lap of the sun-soaked circuit that will play host to @f1miami in 2022! 🎥



🎥 x Apex Circuit Designs

🎮 x Assetto Corsa#MiamiGP #F1 @HardRockStadium pic.twitter.com/McHCF5Mc1Z — Formula 1 (@F1) April 22, 2021 Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien. Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. statistics, marketing Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Lees ook: Formule 1 definitief naar Miami voor Grand Prix vanaf 2022

Het stratencircuit rondom de thuishaven van NFL-team Miami Dolphins is 5,41 kilometer lang en telt negentien bochten. De omloop biedt plaats voor drie DRS-zones. Naar verwachting zullen de coureurs een topsnelheid van 320 kilometer per uur halen. Bovendien sloten de Formule 1 en de promotor van de Grand Prix van Miami een deal van tien jaar en zou het circuit dus tot en met 2031 op de F1-kalender staan.