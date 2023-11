Esteban Ocon is nu al bezig met het uittesten van de auto van volgend jaar. Dat is bijzonder vroeg, zo erkent de Fransman zelf ook.

De tweede helft van het seizoen is altijd een ingewikkeld moment voor de teams. Ergens moet je de omschakeling maken van de auto van dit jaar naar die van volgend jaar. Offer je vooruitgang in de laatste paar races op om een betere start van volgend seizoen te hebben? Of zet je vol in op een goed resultaat in dit seizoen, waarbij je riskeert met een achterstand aan het volgende jaar te beginnen?

Bij Alpine is die keuze blijkbaar al gemaakt. Het Franse team kampt dit jaar met teleurstellende resultaten, wat geleid heeft tot een grote opschudding in de structuur van het team. Ondanks dat Esteban Ocon en Pierre Gasly allebei al een keer op het podium hebben gestaan dit jaar, staat het team slechts zesde. Rivalen McLaren en Aston Martin zijn de Fransen voorbij geschoten. En dus is de focus alvast naar volgend jaar verplaatst.

“Het team is zich er goed van bewust wat er moet verbeteren”, vertelde Ocon in São Paulo. “Ik heb de auto van volgend jaar al behoorlijk vaak uitgetest in de simulator. Dat is best vroeg, vergeleken met hoe het meestal gaat. Dus dat zie ik als iets goeds, we hebben al best wat problemen kunnen aanpakken. Waar je het meestal pas doet in november of december, hebben we het nu al kunnen doen in september.”

Toch beseft Ocon ook dat de simulator nog niet gelijk staat aan het echte werk. “Pas als je de auto op de baan zet, weet je waar je echt staat. We kunnen de beide auto’s nu vergelijken en dat is heel interessant, maar er volgen nog maanden aan ontwikkeling. Dit zal dus heel anders zijn dan hoe hij uiteindelijk aan de start van de eerste race staat.”

