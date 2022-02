De eerste drie testdagen staan komende woensdag in Barcelona op het programma, het nieuwe seizoen start op 20 maart in Bahrein. Hoewel in sommige delen van de wereld ondanks de coronapandemie versoepelingen zijn aangekondigd, lijkt de kalender van de Formule 1 ook dit jaar nog hinder van het virus te gaan ondervinden.

Zo is het doorgaan van de Japanse GP (begin oktober) volgens Jeroen Huis in ’t Veld, topman van FORMULE 1 Magazine’s ticketpartner XS2Event, hoogst onzeker. Hoewel de situatie in Japan steeds beter wordt, kunnen overzeese toeristen het land vanwege alle reisbeperkingen nog steeds niet in. “Volgens een woordvoerder van de organisatie is het onzeker of de Japanse GP gehouden kan worden”, aldus Huis in ’t Veld. “En als dat wel kan, zullen er alleen Japanse toeschouwers welkom zijn.”

De voorverkoop van de meeste Europese Grands Prix daarentegen loopt zeer voorspoedig. De Franse GP op Paul Ricard (eind juli) is inmiddels bijna volledig uitverkocht, er zijn alleen nog enkele tribunekaarten beschikbaar. Hetzelfde geldt voor de GP van Oostenrijk, een van de favorieten op de kalender van Nederlandse fans, die twee weken eerder plaatsvindt. Hongarije heeft nog een zeer beperkt aantal kaarten (tribune en staanplaatsen) beschikbaar. De organisatie van de race op Spa-Francorchamps verwacht dat de GP eind volgende maand uitverkocht zal zijn. Voor de Britse GP en de inaugurele race in Miami zijn al geen kaarten meer verkrijgbaar.

Wil jij in 2022 naar een Grand Prix? Boek nu tickets via onze shop!