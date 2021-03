Geen champagne meer, maar wijn: F1 drinkt voortaan Ferrari Trento op het podium

Het is, voorlopig, gedaan met de champagne op het erepodium: de komende drie jaar drinken en spuiten de heren coureurs met mousserende wijn. Van het merk Ferrari Trento, wat dan wel weer een toepasselijke naam is.

De Formule 1 breekt zo een soort van met traditie, al verzorgde Ferrari Trento in de jaren tachtig ook al eens wijn in plaats van champagne bij de Italiaanse Grand Prix. Daarnaast wordt er bij Grands Prix in het Midden-Oosten natuurlijk ook geen champagne gebruikt, maar rozenwater.

Voor de Formule 1 komt er na relaties met champagneproducenten Moët & Chandon en Carbon dus een nieuwe officiële partner voor de podiumborrel. “Ferrari Trento staat al decennia voor Italiaanse kwaliteit en we verheugen ons op de samenwerking”, meldt Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

Matteo Lunelli, CEO van Ferrari Trento, ziet de samenwerking met de Formule 1 als het begin van een nieuw avontuur dat het wijnmerk van extra elan zal voorzien. Op het tekenen van het contract, dat tot en met 2023 loopt, is ongetwijfeld een glaasje gedronken. Voor zover bekend heeft het wijnmerk overigens niks met automaker Ferrari te maken, al staat er zo dus wel steevast een (fles) Ferrari op het podium.