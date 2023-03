Wie wordt in de Formule 1 vanaf 2025 de nieuwe bandenleverancier? Of blijft het ‘gewoon’ Pirelli? In juni valt daarover een besluit. In de tussentijd kunnen geïnteresseerde bandenfabrikanten zich melden bij de internationale autosportfederatie FIA.

Hoewel de Formule 1 in de historie van de sport talloze bandenleveranciers heeft gekend, is een toekomst zonder Pirelli nauwelijks voor te stellen. Het Italiaanse merk is al sinds 2011 de zogeheten ‘official tyre supplier’. Er is nu echter een tender: ook andere fabrikanten kunnen bij de FIA een gooi doen naar een exclusief driejarig contract voor de jaren 2025 tot en met 2027, met een optie voor nog een jaar. Het gaat daarbij niet alleen om F1, ook om de Formule 2 en 3.

Eisen

De FIA stelt dezelfde eisen aan de bandenleverancier als die waaraan Pirelli nu al moet voldoen, eisen waar de teams ook om hebben gevraagd. Het gaat dan om voor de hand liggende zaken als tegengaan van oververhitting, lage slijtage en daarbij ook de mogelijkheid tot het kunnen variëren met strategie. Daarbovenop komt nu de eis voor een nog betere duurzaamheid, aldus de autosportfederatie.

Een verdere samenwerking met Pirelli lijkt op voorhand de meest logische optie. Het is echter de vraag of andere bandenfabrikanten daar ook zo over denken. De FIA heeft al laten doorschemeren dat ze medio juni een besluit zal nemen.