Slaag Max Verstappen erin in Australië zijn eerste poleposition van 2022 te pakken? Of is Albert Park in de kwalificatie Ferrari-territorium? En kan Lewis Hamilton voorkomen dat hij down under voor de tweede keer op rij kopje onder gaat in Q1? Volg alle kwalificatie-actie in Australië via ons liveblog, inclusief updates vanaf locatie!

