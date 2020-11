De Grand Prix van Bahrein is het eerste van het drieluik in de woestijn. De kampioenschappen zijn beslist maar er is nog genoeg om voor te strijden: de derde plek bij de constructeurs bijvoorbeeld: Racing Point, McLaren, Renault en Ferrari strijden om de miljoenen uit de prijzenpot. Verslaggever Andre Venema is in Bahrein en volgt alles op de voet.