Max Verstappen heeft goede zaken gedaan door de sprintrace in Imola te winnen, waardoor hij vanaf de eerste startplek zal starten in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Hij haalde Ferrari-coureur Charles Leclerc in de voorlaatste ronde in en pakte zo acht punten voor het kampioenschap.

Op basis van de verzamelde informatie in de tweede vrije training besloten Ferrari en Red Bull om de sprintrace op de zachte band aan te vangen, Kevin Magnussen was de enige in de top tien die het zekere voor het onzekere nam met de mediums.

Verstappen, die vanaf de eerste startplek vertrok, kende een slechte start met flink wat wielspin en zag zo toe hoe Leclerc de leiding overnam, tot luid gejuich van de massaal aanwezige Tifosi. De actie was van korte duur, aangezien de safetycar al in ronde twee de baan op kwam na een crash van Guanyu Zhou, die een tik kreeg van Pierre Gasly.

Zoals vaker dit seizoen mocht Leclerc het veld aanvoeren bij de herstart, met Verstappen in zijn kielzog. Hij koos de voorlaatste bocht als vertrekpunt en dat was een goede zet, aangezien Verstappen niet in de buurt kon komen voor een aanval. Teamgenoot Sergio Pérez zette vervolgens druk op Magnussen en pakte, met behulp van DRS, de vierde plek van de Haas-coureur. Niet veel later veroverde Pérez ook de derde plek en verwees Lando Norris naar de vierde plek.

Foto: Motorsport Images

Iemand anders die een stap vooruit moest zetten na een tegenvallende kwalificatie, was Carlos Sainz. Hij begon vanaf de tiende plek na zijn crash in Q2, maar zette de aanval in en stootte snel door tot de zevende positie en haalde Magnussen, die duidelijk worstelde op de mediums, in voor de zesde plek.

Verstappen keek lange tijd naar de achterkant van de F1-75 van Leclerc, maar naderde langzamerhand richting het einde van de race aan de staart. Met DRS haalde de Red Bull-coureur de Ferrari in de eerste bocht in en kon vervolgens wegrijden van Leclerc. Na 21 ronden kwam Verstappen als eerste over de streep en pakte zo de eerste startplek voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het leverde hem bovendien acht punten voor het kampioenschap op. Leclerc moest genoegen nemen met de tweede plek, Pérez en Sainz sloten aan en het lijkt in de Grand Prix weer een strijd tussen Ferrari en Red Bull te worden.

Lando Norris Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Magnussen (laatste punt) Fernando Alonso en Mick Schumacher rondden de top tien af. Mercedes eindigde dus buiten de top tien met de elfde plek voor George Russell en de veertiende plek voor Lewis Hamilton.

De Grand Prix van Emilia-Romagna gaat zondag om 15:00 uur van start.