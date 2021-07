De Formule 1 racet dit weekend op de bakermat van de sport, de Grand Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone. Normaal gesproken is Mercedes de heersende partij maar dit jaar zou Red Bull er zomaar eens met de prijzen vandoor kunnen gaan. Verslaggever Daan de Geus is in Northamptonshire, volg hier ons liveblog.

