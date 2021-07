Lewis Hamilton heeft op de Hungaroring de poleposition veroverd voor de Grand Prix van Hongarije. Met een rondetijd van 1:15.419 was de Brit ruim sneller dan Valtteri Bottas en Max Verstappen, die respectievelijk drie en vier tienden moesten toegeven. Carlos Sainz zal deze kwalificatie snel willen vergeten na zijn crash in Q2.

De eerder voorspelde regen bleef uit voor de kwalificatie, die op het zeer hete asfalt in Boedapest verreden werd. Voor Mick Schumacher was Q1 nog spannender dan normaal, aangezien hij eerder in VT3 crashte en het team de versnellingsbak moest wisselen. De Duitser had zijn helm al op terwijl de monteurs nog hard sleutelden, maar uiteindelijk zou hij niet in actie komen.

Yuki Tsunoda had opnieuw geen geweldige kwalificatie en bleef op de zestiende plaats steken, maar nog pijnlijker was het feit dat hij ruim een seconde langzamer was dan teamgenoot Pierre Gasly in dezelfde sessie. George Russell kon geen wonder verrichten voor Williams en moest genoegen nemen met de zeventiende tijd, Nicholas Latifi en Nikita Mazepin waren nog een tikkeltje langzamer.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Sainz crasht, Ricciardo loopt Q3 mis

In Q2 besloten Mercedes en Red Bull om hun snelste rondetijden op de mediums te noteren, zodat ze daarop de race zullen beginnen. De tijden van Hamilton en Verstappen waren goed genoeg voor een plekje in Q3, maar voor Bottas en Pérez werd het nog spannend.

De rest van het veld waagde het er niet op en reden hun snelste ronde op de zachte band. Zo ook Carlos Sainz, die bezig was aan zijn eerste getimede ronde toen hij in de laatste bocht de controle over de Ferrari verloor. De achterkant brak uit en vervolgens wachtte hem de bandenstapel. De voorvleugel lag aan diggelen en ook onder de auto, maar de Spanjaard probeerde alsnog de pits te bereiken. Dat lukte niet en dus moest hij uitstappen zonder een tijd achter zijn naam. Hij start de race dan ook als vijftiende.

Na de rode vlag gokte Bottas het alsnog op de mediums terwijl Pérez het zekere voor het onzekere nam met de zachte band. Zij bereikten Q3 terwijl Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi in Q2 strandden. Opvallend is dat Verstappen ook nog een run op de softs deed én deze afrondde, waardoor hij de race dus op die band zal starten.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: BSR Agency

Hamilton naar 101e pole

In de eerste run van Q3 wist Verstappen niet zijn bliksemsnelle ronde van Q2 te herhalen en moest zelfs een halve seconde toegeven op Hamilton, die een 1:15.419 noteerde. Ook Bottas was sneller dan de Nederlander in die eerste run en dus wist hij wat hem te doen stond. In de tweede run werd het nog krap voor Verstappen. Hij reed achter Hamilton aan, die langzaam bezig was om zich op te maken voor zijn laatste vliegende ronde. Hoewel Verstappen wel nog aan zijn ronde kon beginnen, was hij niet sneller dan zijn eerste ronde. Pérez zat achter de Nederlander en zag de finishvlag voordat hij aan de laatste run was begonnen. Hamilton ging er dus met de pole vandoor, alweer nummer 101 in zijn carrière. Bottas was drie tienden langzamer dan zijn teamgenoot, maar was wel Verstappen te snel af.

De rest, toch wel inclusief Pérez op de vierde plaats, kon niet in de buurt komen van de tijden van de bekende top drie. Pierre Gasly, Lando Norris, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Fernando Alonso en Sebastian Vettel rondden de top tien af

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15:00 uur.