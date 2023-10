Het is 12 oktober 1986 en de Formule 1-coureurs maken zich in Mexico op voor de voorlaatste race van het seizoen. Nigel Mansell, Alain Prost en Nelson Piquet maken nog kans op de wereldtitel: er staat veel op het spel. Maar Gerhard Berger gooit in Mexico roet in het eten.

Mexico zet zich in 1986 op sportief vlak wereldwijd weer op de kaart. Eerder dat jaar heeft het land het WK voetbal georganiseerd, nu voor het eerst sinds 1970 weer een Formule 1-race. De omloop van het Autódromo Hermanos Rodríguez is aangepast en voorzien van een nieuwe laag asfalt. De coureurs zijn er alleen niet zo blij mee, omdat het wegdek erg ruw en hobbelig is. Bovendien hebben sommigen moeite met de G-krachten die behoorlijk oplopen in de 180 graden Peraltada-bocht richting de finish. Ferrari-coureur Michele Alboreto bevestigt zijn helm zelfs met een leren riem onder zijn rechteroksel om de krachten beter te kunnen weerstaan.

Daarbij: de auto’s uit die tijd zijn sowieso al uitdagend genoeg: “In 1986 hadden we auto’s met 1400 pk, maar die reden als vrachtwagens, zonder tractiecontrole, met een handgeschakelde versnellingsbak. Je reed eigenlijk met één hand aan het stuur en met je voeten bediende je niet twee maar drie pedalen. De wielen spinden zelfs in de vijfde versnelling! Het waren monsters die niet te besturen waren”, herinnert Gerhard Berger zich.

Buikloop

Nigel Mansell begint het weekend met tien punten voorsprong, destijds het maximale aantal punten voor een overwinning, en hoeft eigenlijk alleen maar vóór zijn titelrivalen te finishen om kampioen te worden. Maar het zit de besnorde Brit niet mee. Het hele weekend kampt hij al met buikloop en neemt daardoor bleek en koortsig plaats in de cockpit. Prost grapt tijdens de rijdersbriefing nog of de marshals een speciale bruine vlag kunnen zwaaien voor het geval dat Mansell last krijgt tijdens de race.

Vooraan op de grid staat, uiteraard, Ayrton Senna in de JPS Lotus-Renault. Het is alweer zijn achtste pole position dit seizoen, een record voor het succesvolle team. In zijn spiegels ziet de jonge Braziliaan Piquet en Mansell, beiden in een Williams. Prost staat in de McLaren op P6, Berger in de Benetton op P4. Het debuutjaar van de kleurrijke renstal, ontstaan uit het team van Toleman, is ondanks wat problemen met de betrouwbaarheid prima te noemen.

Eén startplek, bestemd voor Huub Rothengatter, wordt niet gevuld. De voormalig manager van Jos Verstappen moet noodgedwongen verstek laten gaan, omdat hij een dag eerder hard is gecrasht in zijn Zakspeed vanwege een losschietende wielmoer. Zelf komt de Nederlander er wonderwel zonder kleerscheuren vanaf, maar het team heeft helaas geen reserveauto en dus ontbreekt hij op de grid.

Nachtmerrie

Wanneer op zondagmiddag de lichten op groen springen, stuiven Senna en Piquet op de eerste bocht af. Mansell is op dat moment in een nachtmerrie beland en staat nog te malen op de grid, omdat de Williams niet in de eerste versnelling schiet. Zijn kans op titel verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer hij achteraan het veld eenmaal zijn weg kan vervolgen.

Vooraan ontvouwt zich een bijzonder steekspel op het gebied van bandenslijtage. Niet alleen het asfalt, maar ook de oplopende temperaturen zorgen snel voor blaren op de banden van Goodyear. Eén voor één moeten de koplopers een pitstop maken voor nieuw rubber. Maar de Benetton van Berger is in Mexico voorzien van Pirelli-banden en heeft hier geen last van. Mede vanwege de bandenvretende Peraltada heeft de Oostenrijker er zelfs voor gekozen harde banden aan de linkerzijde te monteren, en zachtere banden aan de rechterzijde. Tegenwoordig is dit niet meer toegestaan, maar hij gokt erop zonder pitstop het einde van de race te halen. De verplichte pitstopregel bestaat in 1986 nog niet.

En zo rijdt de Benetton-coureur plotsklaps ongrijpbaar aan de leiding. Wanneer de meeste coureurs achter hem ook nog een tweede stop moeten maken, lijkt de zege in zicht. En ook al is het pas zijn tweede seizoen in de Formule 1, toch weet Berger in Mexico als een ervaren rot zijn banden te managen tot de eindstreep. Juichend rijdt hij met twee armen uit de cockpit over de finish en schenkt zowel zichzelf als Benetton de eerste overwinning in de koningsklasse.

Contract bij Ferrari

“Geniet zoveel mogelijk van dit moment”, fluistert Keke Rosberg Berger in het oor voordat hij het podium beklimt. “Deze momenten zijn zeldzamer dan je in eerste instantie denkt.” Prost en Senna vergezellen de stralende winnaar op het ereschavot, die volledig uitgeput tegen een muur moet leunen. “Ik was als in een trance”, verklapt Berger na afloop in Mexico.

De zege is het laatste wapenfeit van Berger bij Benetton, dat ook afscheid moet nemen van BMW en Pirelli. Voordat de Oostenrijker naar Mexico is afgereisd, heeft hij een contract met Ferrari getekend. “Ik ben bijzonder blij dat ik Benetton zo’n afscheidscadeau heb kunnen schenken. Het is de beste manier het team te verlaten.” Elf jaar later wint Berger zijn tiende en laatste Grand Prix, heel toepasselijk weer in een Benetton.

