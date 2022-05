Max Verstappen heeft de allereerste Grand Prix van Miami op zijn naam geschreven. De Nederlander kreeg het na een late safety car nog lastig met kampioenschapsleider Charles Leclerc, maar kon de Ferrari uiteindelijk achter zich houden. Hij doet daarmee opnieuw goede zaken voor het kampioenschap: hij pakt de volle 26 punten en brengt daarmee de achterstand op Leclerc terug tot negentien punten.

Het was ongekend druk op de grid in de opbouw naar de race, al ontbraken beide Aston Martins vanwege een probleem met de brandstoftemperatuur. Lance Stroll en Sebastian Vettel mochten wel vanuit de pitstraat starten, maar stonden al voor de start van de race met 1-0 achter.

Met achttien coureurs op de grid ging de race dan van start op het nieuwe, bloedhete Miami International Autodrome, waar de coureurs al geklaagd hadden over de grip naast de ideale lijn. Dat weerhield Verstappen er niet van om het direct buitenom bij Carlos Sainz te proberen in bocht 1. Hij remde laat, drukte door en kon zo meteen zijn vizier richten op Charles Leclerc. Fernando Alonso had een sterke start en klom direct op naar de zevende plek terwijl George Russell een dramatische start kende en van twaalf naar vijftien zakte.

Na enkele ronden werd Verstappen vanaf de pitmuur aangespoord, aangezien Red Bull opmerkte dat de rechter voorband van Leclerc zichtbaar begon te slijten. Daardoor kon de Nederlander weer aansluiten en al snel de aanval inzetten. Hij positioneerde zich goed in bocht 17 en met behulp van de DRS passeerde hij de Ferrari in bocht 1. Verstappen kon vervolgens het gat langzaam maar gestaag vergroten terwijl teamgenoot Sergio Pérez Sainz onder druk hield.

Foto: Motorsport Images

Dat hield echter op toen Pérez vermogen verloor in ronde negentien. “Ik verlies vermogen, hoe kan je zeggen dat het goed is?!”, vroeg hij zich op de boordradio af nadat zijn team doorgaf dat de krachtbron in orde was. Hij kon wel doorgaan nadat het team de problemen op een afstand had opgelost, maar het gat naar Sainz was toen al te groot.

In ronde 25 van de 57 begon het strategisch schaakspel met de eerste pitstop voor Leclerc, die zijn mediums inruilde voor de harde band. Verstappen kwam twee ronden later naar binnen en zag zijn voorsprong groter worden dankzij de snelle stop van 2,4 seconden. Het gevecht om de podiumplekken bloedde vervolgens een beetje dood, waardoor de focus al snel naar de gevechten in het middenveld ging.

Daar maakten met name de Aston Martins het interessant. Zij moesten de aanval wel openen na hun start vanuit de pits en bezorgden de fans enkele leuke duels met onder andere de Haas-coureurs en Lando Norris.

Foto: Motorsport Images

Spanning na crash Norris

Laatstgenoemde was richting het einde van de race wel de oorzaak van de eerste virtuele safety car. Hij kreeg een tik van Pierre Gasly die in bocht 7 worstelde om in te sturen, verloor zijn rechter achterwiel en kon uitstappen. Toen de wedstrijdleiding besloot om de echte safety car de baan op te sturen, zag Pérez zijn kans schoon voor een ‘gratis’ pitstop voor de mediums terwijl Verstappen en de Ferrari’s géén pitstop maakten. Ook Russell profiteerde maximaal van de ontstane situatie en lag op de zevende plaats, achter teamgenoot Hamilton.

Met nog maar elf ronden te gaan werd het veld weer losgelaten met Verstappen als kopman en Leclerc op zijn hielen terwijl Sainz op zijn beurt onder enorme druk van Pérez stond. De Mexicaan had veel tijd nodig om tot een inhaalpoging te komen in bocht 1 en die eindigde bijna in tranen voor beide coureurs, aangezien Pérez van ver aan de binnenkant opdook. Hij moest weer achter de Ferrari aansluiten voor een nieuwe poging, maar zover kwam het niet.

Verstappen moest er hard voor knokken in de laatste ronden, maar kwam na 57 ronden als winnaar over de streep in de eerste Grand Prix van Miami. Hij pakte opnieuw een perfecte score van 26 punten dankzij de snelste raceronde en loopt zo acht punten in op Leclerc, die nog altijd aan de leiding van het kampioenschap gaat met een voorsprong van negentien punten. Sainz kon Pérez na zijn ene inhaalpoging achter zich houden en mocht als derde mee naar het podium. Russell, Hamilton, Bottas, Alonso, Esteban Ocon en Alexander Albon completeerden de top tien.