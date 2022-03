Graham Watson was begin dit jaar de eerste gegadigde om Otmar Szafnauer bij Aston Martin als teambaas op te volgen. De Nieuw-Zeelander, tot afgelopen seizoen teammanager van Scuderia AlphaTauri, voelde zich gevleid door het verzoek maar bedankte na een korte overpeinzing toch voor de topfunctie. De Britse renstal stelde uiteindelijk Mike Krack aan als nieuwe teambaas.

Direct na afloop van het seizoen werd Watson, met zijn vrouw op vakantie in Dubai, telefonisch gepolst voor de functie bij Aston Martin. Op dat moment deden er al hardnekkige geruchten de ronde dat Szafnauer zijn langste tijd bij Aston Martin – voorheen Force India en Racing Point – zou hebben gehad. Begin januari scheidden de wegen van beide partijen zich definitief. Szafnauer is inmiddels in zijn oude functie bij Alpine aan de slag gegaan.

Watson zegt dat hij verrast was dat Aston Martin hem voor de positie benaderde. “Ik dacht eerst dat iemand een grap met mij uithaalde”, aldus de Nieuw-Zeelander die afgelopen jaar columnist was bij FORMULE 1 Magazine. “Mijn vrouw vroeg nog toen ik even stil viel: wat is er aan de hand? Ik zei: ze willen dat ik teambaas word bij Aston Martin.” Watson sprak uiteindelijk meer dan een uur over de vacature. Hij vroeg een dag bedenktijd en bedankte vriendelijk voor de eer. Niet omdat hij dacht ongeschikt te zijn voor de functie, maar vanwege zijn karakter. “Een teambaas moet de waarheid soms een beetje verdraaien, heel politiek zijn. En dat ben ik eerlijk gezegd niet. Ik ben een Nieuw-Zeelander, vrij direct en zeg waar het op staat.”

Hoewel Watson aanvankelijk van plan was de Formule 1, waarin hij al een kwart eeuw werkzaam is, te verlaten, heeft hij er toch een nieuwe baan aangenomen. Hij is de rechterhand van FOM’s managing director Ross Brawn geworden: head of race operations. “Dat bevalt tot nu toe prima, ik voel me er op mijn plek.” Aston Martin zocht en vond in de Luxemburger Mike Krack uiteindelijk alsnog een geschikte opvolger voor Szafnauer.