Isack Hadjar is het met zijn teamgenoot Max Verstappen eens dat de veelbesproken koelvesten tijdens een hete race geen enkel effect hebben. De FIA heeft een hittewaarschuwing afgegeven voor de GP Oostenrijk, waardoor coureurs dit weekend wederom met een koelsysteem aan boord moeten rijden. Of ze ook een koelvest willen dragen, is nog altijd aan de coureurs zelf. Net als Verstappen gaat Hadjar dat echter niet doen: ‘Het vest werkt maar tien minuten’.

De FIA heeft officieel een hittewaarschuwing afgegeven voor de GP Oostenrijk. Temperaturen van boven de 31 graden Celsius worden verwacht tijdens het raceweekend op de Red Bull Ring, waardoor coureurs gebruik mogen maken van de veelbesproken koelvesten. Max Verstappen zei tijdens de GP Singapore vorig jaar echter al geen fan te zijn van de vesten. “Ik heb zelf niet zo veel last van de hitte en het wordt sowieso wel zweten geblazen. Een beetje zweten is prima en het vest wordt na vijftien à twintig minuten toch al warm. Daar heb je dus eigenlijk niks aan.”

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Een jaar later zijn de koelvesten nog altijd niet alom geliefd in de paddock. Isack Hadjar is het voorafgaand aan de GP Oostenrijk eens met de uitspraken van zijn teamgenoot een seizoen eerder. “Ik ben geen fan van de koelvesten”, vertelt hij. “Er zitten veel te veel buizen aan. Daarnaast werkt het maar voor tien minuten, en dan is het vest alweer warm. Tot nu toe heb ik ook niet al te veel moeite met de hitte. De auto stopt er tijdens een hete race eerder mee dan ik.”

Volgens Hadjar werkt de open cockpit bovendien als een natuurlijke airco. “Wanneer we rijden is de hitte niet zo erg”, vervolgt de Red Bull-coureur. “Dankzij de open cockpit hebben we een soort airco. De auto kan er een stuk minder goed tegen dan ikzelf.”

Piastri denkt er anders over

Oscar Piastri laat ondertussen een iets ander geluid over de koelvesten horen. De Australiër staat er wel voor open om het vest dit raceweekend te gebruiken. “Als het systeem goed werkt, dan kan het wel een beetje helpen”, vertelt de McLaren-coureur. “Vorig jaar werkte het bij mij wel prima. We moeten toch sowieso extra ballast meenemen, dus kunnen we net zo goed het koelvest laten werken.”

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