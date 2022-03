Lewis Hamilton zag kansen om punten te pakken in Saoedi-Arabië, maar ging er slechts vandoor met één. Het was geen fijne race voor de Brit, die wel naar voren reed maar door verwarring in de slotfase een goed moment om zijn pitstop te maken zag vervliegen.

Hamilton wist dat hij voor een lastige taak stond na zijn dramatische kwalificatie. Met de vijftiende startplek besloot hij om op de harde band te starten. Hij maakte dan ook geen pitstop tijdens de safetycar-fase, maar wist dat naarmate de race vorderde zijn kansen op een ‘gratis’ pitstop slonken. Eén kans kreeg hij wel, maar daar ging het niet goed met de communicatie met het team.

Uiteindelijk kreeg hij voor de moeite nog het laatste puntje, maar tevreden over zijn racepace was hij niet. “Nee”, antwoordt hij stellig tegenover Viaplay. “Er is de afgelopen week niks aan veranderd.”

Hamilton reed uiteindelijk een lange tijd door, maar miste dé kans om een pitstop te maken. De McLaren van Daniel Ricciardo stond stil aan het begin van de pitingang, maar op dat moment was er nog steeds een groene vlag. In de laatste bocht kreeg Hamilton dan ook te horen dat hij naar binnen moest voor zijn pitstop, maar dat deed hij niet.

Op de onboard is te zien dat de Brit twijfelt en vervolgens doorrijdt. Hij krijgt nogmaals te horen dat hij binnen moet komen, maar: “Dat is nu te laat”, roept Hamilton op de boordradio. Daarna werd de pitingang enkele ronden gesloten, totdat de groene vlag weer gezwaaid werd. Door die timing viel hij terug tot de twaalfde plek, waarna hij dat laatste puntje nog wel kon pakken.

“Ik weet het echt niet voor wat betreft de strategie. Het ene moment lag ik zesde of zevende en toen lag ik ineens weer twaalfde. Het is erg jammer. Het was een beetje verwarrend met de dubbele gele vlag en de auto’s die langzaam reden”, doelt hij op de Alpine van Fernando Alonso, die hij in de laatste bocht passeerde. “Het moment dat Daniel (Ricciardo, red.) stil kwam te staan, had ik naar binnen moeten gaan. Maar hij stond in de pitstraat dus ik wist niet of ik binnen mocht komen”, aldus de uitleg van Hamilton.

