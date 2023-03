Er is veel over gezegd de afgelopen weken en maanden: de vrijheid van coureurs om in de Formule 1 politieke statements te maken. Mercedes-coureur Lewis Hamilton doet het in Bahrein door middel van zijn helm. Hij heeft er de regenboogkleuren op laten zetten om aandacht te vragen voor diversiteit in de F1 en de maatschappij in het bijzonder. De FIA laat het toe, zo blijkt.

Toen de internationale autosportfederatie onlangs nieuwe regels introduceerde met betrekking tot politieke statements, leidde dat tot een storm van kritiek. De reglementen zijn nu zo dat een coureur voor het maken van een dergelijk statement toestemming moet vragen bij de FIA. Hamilton, die al eerder liet weten zich niet de mond te zullen laten snoeren op dit vlak, vroeg niet om goedkeuring voor de regenbooghelm.

Geen straf

De zevenvoudig wereldkampioen zal daar echter geen straf voor krijgen, want de FIA staat zijn statement toe. Reden daarvoor is volgens diverse Engelse media dat de autosportfederatie de boodschap van Hamilton vindt passen bij het eigen programma op het gebeid van diversiteit en mensenrechten.

De Britse coureur spreekt in een reactie zijn waardering uit voor FIA-baas Stefano Domenicali. ,,Hij snapt het, hij is begripvol. Stefano heeft zich al eerder uitgesproken tegen wat er allemaal is gezegd over deze onderwerpen. Wat mij betreft blijven we samenwerken op dit vlak om stappen vooruit te zetten.”