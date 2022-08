Een volle tafel voor een nieuwe aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine. Jeroen Bleekemolen en Allard Kalff schuiven bij Sjaak Willems aan om na te praten over de zegetocht van Max Verstappen in de Grand Prix van België. Frank Woestenburg mag op zijn eerste dag in dienst van FORMULE 1 zijn debuut maken en er was nóg een noviteit: hond Funk maakte de opstelling compleet. Het gaat over de instincten van Verstappen in ronde 1, hoe lekker het is om te vloeken tegen je team op de radio, de retrobattle van Lewis Hamilton en Fernando Alonso en uiteraard kijken we uit naar de Grand Prix van Nederland op Zandvoort.

