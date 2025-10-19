Eppie Wietzes uit Assen emigreerde op zijn dertiende met zijn familie naar Canada, werd autocoureur en startte zelfs tweemaal in een Formule 1 Grand Prix. Zijn zoon Mike Jan Wietzes was erbij en haalt herinneringen op. “Pa stelde me voor aan Graham Hill, Colin Chapman en Jim Clark. Ik besefte toen niet echt hoe speciaal die mannen waren.”

Drenthe, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Nederland is in wederopbouw. De bevolkingsomvang heeft de tien miljoen bereikt, maar er heerst nog altijd grote schaarste. De regering stimuleert ‘landverhuizing’ zoals emigratie dan nog heet, door allerlei omscholingsmogelijkheden aan te bieden. Zo kan iedereen die geïnteresseerd is in een toekomst als boer binnen een half jaar koeien leren melken. Canada is een populair emigratieland, mede door de Canadese soldaten die tijdens de bevrijding veel indruk hebben gemaakt.

Jan en Klazina Wietzes uit Assen hebben in die eerste naoorlogse jaren, net als veel landgenoten wel trek in een Canadees avontuur. Samen met hun zoons Egbert en Bert verhuist het echtpaar in 1950 naar Toronto, waar vader Jan een autogarage begint. Egbert is dan twaalf jaar en neemt al gauw de naam Eppie aan.

Regionale dealer Morris Minor

Autobedrijf Wietzes groeit uit tot de regionale dealer van Morris Minor, het kleine Britse autootje dat de voorloper is van de beroemde Mini. Er wordt volop mee geracet, en als Eppie een jaar of achttien is waagt ook hij zich op de circuits. Eerst met een Morris van zijn vader, later met een Sunbeam Alpine. In 1958 wordt Mike Jan Wietzes geboren.

“Mijn vader was nog heel jong toen ik kwam, pas twintig jaar, maar het heeft hem er nooit van weerhouden te blijven racen”, vertelt Mike Jan vanuit Canada. De nu 67-jarige Mike spreekt, in tegenstelling tot zijn vader, geen Nederlands. “Mijn vader onderhield wel contact met zijn ouders en ik hoorde hem aan de telefoon wel eens Nederlands spreken met onze familie, maar thuis sprak iedereen Engels.”

