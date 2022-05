Red Bull-teambaas Christian Horner had niet verwacht dat zijn team ‘zo competitief’ aan het seizoen zou beginnen na de intense titelstrijd van vorig jaar. Hij is dan ook lovend over de ‘fenomenale prestatie’ van Red Bull.

Waar meerdere teams al vroeg in 2021 de ontwikkeling van die bolide opgaven om de focus naar 2022 te verleggen, moesten Red Bull en Mercedes tot het uiterste gaan met de 2021-bolide vanwege de verhitte titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Daardoor lag er bij die teams minder focus op de nieuwe bolides, al heeft Red Bull daar dit seizoen weinig van gemerkt terwijl Mercedes nu worstelt om de W13 op snelheid te brengen.

“Nadat we vorig jaar zoveel energie in de auto hadden gestoken, hebben we ervoor gekozen om met deze nieuwe reglementen dat risico te nemen, omdat we vorig jaar de kans hadden om te winnen en dan moet je ervoor gaan”, legt Red Bull-teambaas Christian Horner uit aan CNN.

Dat Red Bull in de tweede seizoenshelft van 2021 een inhaalslag moest maken, terwijl de titelstrijd nog volledig open lag, ‘legde enorme druk op het team’. “Persoonlijk had ik niet verwacht dat we het jaar zo competitief zouden beginnen als we gedaan hebben”, aldus Horner, die lovend is over de prestatie van het gehele team.

“Op de eerste rij staan in de eerste race, de tweede race winnen, winnen en een één-tweetje in Imola is een ongelofelijke start voor ons en ik denk dat dit een getuigenis is voor het hele team dat zo’n fenomenale prestatie heeft geleverd in zo’n korte tijd”, besluit de Brit.