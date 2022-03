Nico Hülkenberg stapt ook dit weekend in de Aston Martin voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De reservecoureur van het team vervangt opnieuw Sebastian Vettel, die pas over twee weken in Australië in actie zal komen.

Aston Martin heeft laten weten dat ze Hülkenberg dit weekend opnieuw inzetten. “Ondanks het gebrek aan kilometers in de AMR22 heeft Nico het goed gedaan in Bahrein. We zijn er zeker van dat hij hetzelfde zal doen in Jeddah”, laat het team in een korte verklaring weten.

Er bestond deze week nog twijfel of Vettel opnieuw zou kunnen terugkeren. De viervoudig wereldkampioen testte vorige week positief op het coronavirus en ging in quarantaine. Hij hoopte deze week al terug te kunnen keren, maar hij bleef nog altijd positieve testresultaten overleggen. Aston Martin besloot daarop om een beslissing over een eventuele tweede ‘Hülkenback’ uit te stellen, zodat Vettel alsnog een kans maakte om in te kunnen stappen.

Dat bleek echter geen optie, waardoor Aston Martin voor de tweede week op rij een beroep doet op Hülkenberg. Hij werd vorige week zeventiende bij zijn eerste Formule 1-race sinds 2020, toen hij ook al moest invallen. Voor Vettel begint het seizoen 2022 pas over twee weken. “We verwachten dat Vettel fit zal zijn voor de Australische Grand Prix”, aldus Aston Martin.