‘Wie was de grootste ster van de show in Bahrein, Max Verstappen of toch Fernando Alonso? Moeilijk te zeggen, want beiden maakten veel indruk. Als je ziet hoe Max rijdt, hoe hij de controle heeft – het ziet er misschien makkelijk uit, maar doe het maar eens even. Erg knap. Net als de prestatie van Alonso en het hele team bij Aston Martin. Ik voorspel: dit succes was geen incident.

Eerst over Max. We zagen het vorig jaar al: hij weet wat hij wil, als hem iets niet zint dan kan hij dat ook goed overbrengen. Soms hard, maar altijd duidelijk. Dat pikken ze bij Red Bull, want ze weten dat het werkt. Want Max is de beste. En dan luister je.

Het resultaat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien. En dit weekend zagen we ook weer die Max van vorig seizoen: niet gespannen, maar relaxed. Gecontroleerd rijdend en soeverein winnaar.

Het verschil met een jaar geleden? Nu heeft hij al bij de start van het seizoen de beste auto, toen niet. Je kunt je dan meteen afvragen wat het betekent voor de rest van dit jaar, maar in de Formule 1 kan van alles gebeuren. Andere teams ontwikkelen zich ook. Zeker de komende races zal Red Bull echter sowieso het te kloppen team zijn.

Wie daar misschien wat aan gaat doen, is Fernando Alonso. Die gaat geen kampioen worden, daarvoor zal het gat toch echt te groot zijn tussen Aston Martin en Red Bull. Maar ik durf het wel aan: deze Alonso zou zomaar eens een race kunnen winnen dit jaar. Je hebt nu eenmaal van die coureurs die een heel team naar hun hand kunnen zetten. Dat zijn de echte toprijders. Max is er zo één. En Alonso ook.

Het is trouwens niet alleen zijn verdienste dat Aston Martin zich in de top heeft gemeld. Dat de wagen zo goed is, komt ook door de invloed van Dan Fellows. Die heeft bij Red Bull jarenlang met topontwerper Adrian Newey gewerkt, heeft veel van hem geleerd. Daar plukken ze bij Aston Martin nu de vruchten van. Daarnaast is er ook veel geld, zoals we weten. Dat helpt, ook binnen de budget cap, bij de ontwikkeling.

Tot slot: Mercedes en Ferrari. Werk aan de winkel. Of Mercedes moet doorgaan met dit concept of niet: het is een lastige keuze. En Ferrari? Leclerc – sneller dan Sainz – viel uit, er moesten al meteen onderdelen worden vervangen. Tja, dan weet je nu al dat ze waarschijnlijk al vroeg tegen een grid penalty aan gaan lopen. Slecht begin dus, Ferrari is voor mij de grootste verliezer van het weekend.’